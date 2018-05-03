Giuliano'dan ''Final'' paylaşımı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından Giuliano'dan da bir paylaşım geldi.
Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, ''Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener'' ifadelerine yer verdi.
İşte Giuliano'nun sosyal medyadaki paylaşımı...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, ''Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener'' ifadelerine yer verdi.
İşte Giuliano'nun sosyal medyadaki paylaşımı...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın