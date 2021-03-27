Giuliano: 'Türkiye, Brezilya gibi'

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, çeşitli nedenlerle şu ana kadar gösteremediği gerçek performansını, sezonun kalan bölümünde sahaya yansıtacağını söyledi.



Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarına yer verilen Giuliano, sezona iyi başlayamadıklarını belirterek, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Kazanmamız gereken birçok maçta, sergilediğimiz kötü performans nedeniyle galip gelemedik. Bireysel olarak da iyi bir sezon geçiremedim. Sakatlık yaşadım. Üstesinden gelemediğim başka sıkıntılar da oldu. Çok fazla forma şansı bulamadım ve maç ritmi yakalayamadım. Ancak kendime güveniyorum. Gerçek Giuliano'yu göstermeye başlayacağım." ifadelerini kullandı.



Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüklerini aktaran 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Medipol Başakşehir, ligde bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu takımı ayağa kaldıracak bizleriz. Kaliteli oyunculara sahibiz. Rüzgarı tersine çevirerek çıkışa geçmek istiyoruz. Toparlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz." diye görüş belirtti.



Teknik direktör Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de yollarının kesişmesiyle ilgili Giuliano de Paula, "Daha önce Fenerbahçe'de forma giydiğim dönemde vermiş olduğum röportajda kendisini 'Babacan ve iyi bir lider' olarak adlandırmıştım. Bana çok güveniyor. Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçirmiştik. Bana güvenini sahadaki mücadelemle ispatlamaya çalışacağım. Amacım, hocamızla birlikte Medipol Başakşehir'i iyi yerlere getirmek." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 3 gol atan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig ve Türkiye hakkında ise şunları kaydetti:



"Süper Lig'de rekabet üst düzeyde. Burada önemli oyuncular forma giyiyor. Taktik anlayıştan ziyade duyguların ön plana çıktığı oyun anlayışıyla oynanan bir lig. Türkiye, mutfak zenginliği, insanların misafirperverliği ve futbola tutkusuyla bana Brezilya'yı anımsatıyor. Brezilyalı futbolcuların Türkiye'de başarılı olmasını bu etkenlere bağlıyorum. Böylece adaptasyon sorunlarını hızlı bir şekilde atlatıyorlar."



