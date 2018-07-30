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Giuliano için transfer iddiası!

Giuliano için transfer iddiası! Transferde büyük paralar kazanan Gremio, Brezilyalı yıldızı geri istiyor. F.Bahçe'ye teklif yapıldı. Sambacı, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Kaynak: Akşam
Giuliano için transfer iddiası!
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30 Temmuz 2018 09:14
Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Artur'u 31 milyon euroya Barcelona'ya, Bolanos'u ise 2.57 milyon euro'ya Meksika'ya satan Gremio'nun, Giuliano'yu geri istediği haberi gündeme geldi. Esportesi Interativo kanalı işin resmiyete döküldüğünü belirtti.

Brezilya'da transfer tahtasının Salı günü kapanacağı, Gremio'nun, Teknik Direktör Renato Gaucho'nun isteğiyle F.Bahçe'ye teklif yaptığı ortaya çıktı. Zenit'e gitmeden önce Gremio'da forma giyen Giuliano'nun da Brezilya Milli Takımı'na seçilebilmek için ülkesine dönmeye sıcak baktığını belirtti.

Sambacı, 2018 Dünya Kupası için kadroya çağrılmamıştı. Bu transfer gelişmesinde teklif edilen bonservis bedeliyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ancak 10 milyon euro olduğu konuşuluyor.

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