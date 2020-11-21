Giuliano: 'Hakem kararları canımızı acıttı'

Başakşehirli futbolcu Giuliano, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamlarda bulundu.



Maçın hakemini eleştiren Giuliano, "Zor bir durumdaydık. Beraberlik golünü atabileceğimiz sırada hakem faul kararı verdi. Hakemin skoru etkileyecek hatası olmadı ama Beşiktaş lehine düdükler çaldı" dedi.



Beşiktaş'a karşı çok fazla gol pozisyonu yakaladıklarını ifade eden Giuliano, "Oyun iki farklı hikayeye büründü. İlk yarı ve ikinci yarı farklıydı. İlk yarı Beşiktaş baskılı oynadı. İkinci yarıda hikaye bizim adımız gelişti. Sahada koşan, futbol için gerekli tüm agresifliği gösteren, gol pozisyonları yakalayan bizdik. Çok gol pozisyonu yakaladık ama 3-0'dan 10 kişiyle maçı çevirmek zordu. İki gol pozisyonunu değerlendirip 3-2'ye getirdik ama istediğimiz sonucu alamadık. Kaliteli oyunumuzu gösterdik. İyi bir takımız, kaliteliyiz. Alışılmış Başakşehir gibi, kollektif oynama gayretindeydik. Beşiktaş mağlubiyetiyle kafamızı eğmeyeceğiz, dik tutacağız. Çünkü, önümüzde Manchester United maçı var. Bu maçı unutacağız."



