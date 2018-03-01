Giuliano: ''Başka teklifler de vardı''

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Sezon başında Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olurken Trabzonspor ile bazı sorunlar yaşayan ancak İstanbul'un yolunu tutan Giuliano, kariyerinin en başarılı dönemlerini geçiriyor...Brezilyalı futbolcu özellikle özel hayat, sosyal hayat ve futbol hayatı olarak 3 farklı alanda keyifli günler yaşıyor. Son olarak Rusya'da yayın yapan Sport Express'e geniş bir röportaj veren Giuliano, Fenerbahçe ve Türkiye'de her anlamda çok mutlu olduğunun altını çiziyor.Brezilya Milli Takımı'na da çok yakın olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki 6 ayında her şeyin olumlu gittiğini söylüyor.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında sezon başındaki transfer sürecine de değinen başarılı yıldız, "İspanya, İtalya ve Rusya'dan bazı takımlardan da teklif aldım. Transfer döneminin kapanmasına 2 hafta vardı. Detaylı analiz edebilmek için zamanım yoktu. Üst düzey bir kulübe gitmek istiyordum. Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan gelen teklifler, en açık ve en net tekliflerdi. Hızlıca görüştük ve ben üst düzey bir kulübü seçtim. Zaman kaybedemezdim" ifadelerini kullandı.Tecrübeli futbolcu nasıl bir futbol stilinden hoşlandığını şu sözlerle anlatıyor:"Benim futbol stilim şöyle, daha doğrusu benim hoşlandığım futbol stili: kısa pas, hızlı pas, dripling ve rakip ceza sahasına doğru oynamak..."Giuliano'nun Fenerbahçe'de hemen adapte olduğu sisteme benzer bir sistem anlatması dikkat çekiyor.Giuliano röportajında Brezilya Milli Takımı konusunda şanslı olduğunu söyledi. Teknik direktör Tite'nin göreve geldiğinden beri hep kendisini çağırdığını kaydeden yıldız oyuncu, "Rusya'ya gidecek kadroda olacağımdan emin olabilirim" yorumunu yaptı.