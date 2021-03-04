Giuliano 4.5 milyon euro tazminat kazandı

Ödenmeyen alacakları nedeniyle FIFA'ya başvuran Giuliano haklı bulundu. Suudi Arabistan takımı Al-Nasr, Giuliano'ya 4,5 Milyon € ödeyecek.

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Giuliano 4.5 milyon euro tazminat kazandı
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04 Mart 2021 01:25
Başakşehir'e sezon başında transfer olan Brezilyalı Giuliano, önceki kulübünden tazminat almaya hak kazandı.

Al-Nasr kulübünden olan alacakları nedeniyle Suudi kulübüne dava açan Giuliano'nun davayı kazandığı belirdildi. FIFA, Giuliano'ya 4.5 milyon euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Al-Nasr kulübü geçtiğimiz günlerde takımın yıldız isimlerine alacaklarını ödememesi nedeniyle zor günler yaşadığı haber olmuştu. Al-Nasr kulübünün sadece futbolculara olan borcunun 49 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.



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