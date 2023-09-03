Giuliani: 'Portekiz de da yüksek seviyede oynuyor'

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 4. maçında yarın Portekiz ile zor bir karşılaşma yapacaklarını ifade etti.



Giuliani, yarın oynanacak Portekiz karşılaşması öncesi yaptığı değerlendirmede, her maçın ayrı bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Fransa ve Romanya maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Maçın bazı bölümlerinde kötü oynadık. Romanya maçında hücumda çok iyi oynadık. Ama serviste iyi değildik. Yunanistan maçında da hücumlarımızın yanına servislerimizi ekledik ve iyi oynadık." dedi.



Milli takımın daha iyi olacağını vurgulayan Giuliani, şunları kaydetti:



"Umarım böyle oynamaya devam ederiz. Daha iyi olacağız. Sadece performans olarak değil, oyuncularım sahaya kalplerini de koydu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü sıralamada bizim önümüzü açacak bir galibiyet oldu. Yarın zor bir maç oynayacağız. Takımların istatistikleri turnuvalarda her zaman birbirlerine yakındır. Portekiz'in biraz farklı bir karakteri var. Onlar da yüksek seviyede oynuyor."



