Giuliani'den Dörtlü Final öncesi 'seviye' uyarısı

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki performansları ve Dörtlü Final'deki hedefleriyle ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.



CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu beşinci maçında konuk ettikleri Portekiz'i 3-1 yenerek Dörtlü Final'e katılmayı garantilediklerini anımsatan Giuliani, "Portekiz maçını kazandığımız için mutluyum. Dörtlü Final'e çıkmayı başardık. Hemen daha fazla voleybolumuzu geliştirip finale odaklanmalıyız. Portekiz maçından sonra daha pozitifim. Oyuncularla daha iyi antrenman yapıp finale hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



Hırvatistan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını vurgulayan İtalyan başantrenör, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Seviyemizi daha da artırmamız lazım. Hırvatistan'daki Dörtlü Final kolay olmayacak. Orada Ukrayna, Hırvatistan ve Çekya olacak. Dediğim gibi pozitifim, daha iyi olacağına inanıyorum. Oyuncularla birlikte bunları yapabileceğimize inanıyoruz. Burada her gün çalışmam ekstra motivasyon sebebi çünkü ben işimi seviyorum. Bunlar benim için zaten yeterince motivasyon oluyor. Tabii ki daha sıkı çalışacağız, finale kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bu seviyeyi yukarı çıkarabilmek için çalışacağız. Sadece şu an bunun için söz verebiliyorum."



''TÜRK VOLEYBOLUNUN GELECEĞİNE ÇOK İNANIYORUM''



Alberto Giuliani, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü olmadan da oyuncuları tanıdığını aktararak, şöyle devam etti:



"Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle sezon uzadı. Dinlenmeye vakitleri olmadığı için oyuncular kendini daha yavaş yavaş buluyor. Ama ben pozitifim, takımın daha iyi olacağına inanıyorum. Türk voleybolunun geleceğine çok inanıyorum. Şu an tabii ki ben bir şey yapmadım açıkçası çünkü önceki oyuncular halen devam ediyor. Buradaki gençlere inandığım için onlarla çalışarak, geliştirerek, onları yavaş yavaş sahaya koyduğum zaman buradaki geleceği daha ileriye taşıyabileceğime inanıyorum."



Konya ve Ankara'daki maçları takip eden taraftarlara teşekkür eden Giuliani, "Ankara ve Konya'da inanılmaz bir atmosfer vardı. Bize gerçekten çok yardım ediyorlar. Dörtlü Final'i Hırvatistan'da oynayacağız ama onların desteği bizim için gerçekten çok yardımcı oluyor." diye konuştu.





