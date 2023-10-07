"Git" denildi, kahraman oldu: Joshua King

Sezon başında teklifleri geri çeviren Joshua King, 375 dakikada 4 gol-3 asistlik performansıyla artık hocası İsmail Kartal'ın yeni prensi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Git' denildi, kahraman oldu: Joshua King
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07 Ekim 2023 12:32
Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini Joshua King'in golleriyle geçen Fenerbahçe, 15'te 15 yaparken Norveçli oyuncu da performansıyla hayran bıraktı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğa oturmasıyla transfer döneminde kadrosunu sil baştan değiştirdi. Yeni dönemde önce rotasyona düşen King, ardından da yabancı sayısına takıldığı için satış listesine konuldu.

LUTON TOWN VE KÖLN ÇOK İSTEMİŞTİ

Premier Lig ekibi Luton Town ile Bundesliga takımı Köln'ün temaslarda bulunduğu 31 yaşındaki yıldız, teklifleri geri çevirdi. Takımda kalmak istediğini bildiren King'in istekli tavrını göz önüne alan teknik heyet, yabancı sorununu son gün Omar Fayed'i Novi Pazar'a kiralayarak çözdü.



7 GOLE DİREKT KATKI

İsmail Kartal'ın yüzünü kara çıkarmayan oyuncu, şansını iyi kullandı. 375 dakika oynayıp 4 gol-3 asist üreten yıldız futbolcu, toplam 7 gole direkt katkı sağladı. Böylece her 53 dakikada bir tabelanın değişmesine yardımcı oldu. 

 
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