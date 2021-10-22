Gisdol: 'Kaybetmeyi hak etmedik'

Lokomotiv Moskova teknik direktörü Markus Gisdol, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın değerlendirmesini yaptı.



Maçta yenilmelerine rağmen kötü oynamadıklarını ve kaybetmeyi hak etmediklerini belirten Gisdol, "Sonuçtan dolayı elbette üzgünüz. Takımın sahada gösterdiği oyundan memnun olduğunu söylemeliyim. Çoğu anlarda doğru oynadık. Bugün yenilmeyi hak etmedik diyebilirim" sözlerini kullandı.



Gisdol takım olarak problemlerinin son vuruşlar olduğunu belirterek, "Maç öncesi planlarımızda olduğu gibi yüksek presle oynadık. Topu aldıktan sonra hemen şans yaratmaya çalıştık, son vuruşlarda sorunlar yaşadık ve bunu kesinklikle çalışmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.



"TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"



İlk golü kendilerinin bulması halinde kazanmaya daha yakın olacaklarını belirten Gisdol, "Fatih Terim'e ve Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Maç aslında bizim kontrolümüzde geçti. İlk golü biz atsak kazanacağımıza eminim ama futbol böyle."





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