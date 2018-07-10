Giroud'nun gol hedefi ve final sözleri!

Fransa'nın yıldız oyuncusu Olivier Giroud, Belçika'yı yenip Dünya Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Giroud, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söylerken, finalde gol atmayı umduğunu dile getirdi.



İşte Olivier Giroud'nun maç sonundaki sözleri...



''Olağanüstü bir zafer yaşıyoruz. Benim çocukluk hayalim. Artık önümüzde bir 90 dakika kaldı. 1998'deki zafer unutulmazdı. Umarım biz de aynı mutluluğu yaşar ve yaşatırız.''



''Finalde gol atarak takımıma yardımcı olmayı umuyorum. Umarım finalde bunu başarırım ve kupayı kazanırız.''



