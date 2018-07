Giroud'dan Belçika öncesi Henry mesajı

Fransız golcü Olivier Giroud, Belçika maçı öncesi yorumlarda bulundu.



Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile karşılaşacak Fransa'da golcü oyuncu Giroud, Belçika teknik heyetinde bulunan Fransız Henry hakkında konuştu.



Bu durum hakkında konuşan Giroud, "Onun bize rakip olması çok garip. Henry'ye onun yanlış takımı seçtiğini göstermek istiyorum." şeklinde espirili bir yorumda bulundu.



"ANTREMANDA YAPTIĞIMI DÜNYA KUPASI YARI FİNALİNDE YAPMAM LAZIM"



Dünya Kupası'ndaki gol performansı hakkında konuşan, Giroud, "Şu an dünya kupasında 0 golüm var. Eğer kazanırsak ama hiç gol atmazsam şikayetçi olmam. Dünya Kupası'nı kazanmak için her şeyi yaparım. Bu maç farklı olabilir, Curtois'ya sorun ona her antrenmanda birkaç tane gol atarım. Şimdi antrenmanda yaptığımı Dünya Kupası yarı finalinde yapmam lazım." şeklinde konuştu.