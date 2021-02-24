Giroud: "Golden 3 dakika sonra kutlama yapmak tuhaf"

Atletico Madrid karşısında galibiyet golünü atan Chelseali Olivier Giroud maç sonrası açıklamada bulundu.

, Fotoğraf; EPA
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Giroud: 'Golden 3 dakika sonra kutlama yapmak tuhaf'
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24 Şubat 2021 01:50
Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, Atletico Madrid karşısında galibiyeti getiren golünü değerlendirirken VAR eleştirisi yaptı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında penaltı noktası üzerinde önünde kalan topu röveşatayla ağlara gönderen Giroud'un golü VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı. İlk anda ofsayt kararı verilen ancak hakem Felix Brych tarafından VAR incelemesinin ardından geçerli olan golle ilgili Giroud şu açıklamayı yaptı:

"Takım ve benim için harika bir gece oldu. Deplasman gölünün önemi büyüktü ve biz bunu başardık. Golde topa sadece bir şekilde vurmayı düşündüm ve vurdum. VAR kararını beklerken Mason Mount bana 'rahat ol, ben topa dokunmadım' dedi. Sadece golden 3 dakika sonra kutlamasını yapmak tuhaf oldu."



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