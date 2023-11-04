Girona'nın sürpriz çıkışı sürüyor! Zirveye yerleşti

La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti ve bir maçı eksik olan Real Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Girona'nın sürpriz çıkışı sürüyor! Zirveye yerleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 17:59
Son güncelleme 04 Kasım 2023 18:14
La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna ile karşılaştı.

Estadio El Sadar'da oynanan maçı Girona 4-2 kazandı. Girona'nın golleri 16. dakikada Martin, 71. dakikada Dovbyk, 80. dakikada Tsygankov ve 90. dakikada Garcia'dan geldi. Osasuna'nın gollerini 25 ve 55. dakikalarda Budimir kaydetti.

Girona'da Artem Dovbyk, 1 gol ve 1 asistle maçta ön plana çıkan isim oldu.

Ligde sadece Real Madrid'e mağlup olan Girona, oynadığı son 4 maçı kazanmayı bildi. Konuk ekip bu sonuçla 1 maçı eksik olan real Madrid'in 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Osasuna ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Girona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Osasuna ise Las Palmas'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery