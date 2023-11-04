La Liga 12. hafta maçında Girona, deplasmanda Osasuna ile karşılaştı.



Estadio El Sadar'da oynanan maçı Girona 4-2 kazandı. Girona'nın golleri 16. dakikada Martin, 71. dakikada Dovbyk, 80. dakikada Tsygankov ve 90. dakikada Garcia'dan geldi. Osasuna'nın gollerini 25 ve 55. dakikalarda Budimir kaydetti.



Girona'da Artem Dovbyk, 1 gol ve 1 asistle maçta ön plana çıkan isim oldu.



Ligde sadece Real Madrid'e mağlup olan Girona, oynadığı son 4 maçı kazanmayı bildi. Konuk ekip bu sonuçla 1 maçı eksik olan real Madrid'in 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Osasuna ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Girona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Osasuna ise Las Palmas'ı ağırlayacak.



