Girona'nın şakası yok; Liderliği bırakmadılar

La Liga'nın 17. haftasında Girona evinde Alaves'i 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona'nın şakası yok; Liderliği bırakmadılar
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19 Aralık 2023 00:57
La Liga'nın 17. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Pedro'nun yönetimindeki Alaves karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Girona 3-0 kazanırken golleri; 23. dakikada Artem Dovbyk, 42. dakikada Portu ve 59. dakikada penaltıdan yine Artem Dovbyk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Girona, 42 puanlı Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürürken Alaves 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Betis'e konuk olurken, Alaves evinde Real Madrid'i konuk edecek.

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