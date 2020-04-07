Giriş çıkış yasağı hangi şehirlerde var? İl il korona virüs yasak listesi

Corona virüs dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkiledi. Her gün tedbirlere bir yenisi ekleniyor. Dünyada bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı gelmiş durumda... Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi. Tüm Türkiye'ye sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği en çok konuşulan konuşar arasında...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Şu an böyle bir durum söz konusu değil. İlerleyen süreçte konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Kamu kurum ve kuruşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların muaf tutulacağı açıklandı. ANGİ İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI? 30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ
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30 Büyükşehir'in yanı sıra akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak'a da giriş