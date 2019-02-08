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Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da son olarak Ümit Özat'ın oturduğu teknik direktörlük koltuğuna Kemal Kılıç getiriliyor.

Kaynak: DHA
Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
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08 Şubat 2019 17:00
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren yaptığı açıklamada, Ümit Özat'ın görevden ayrılmasının ardından bazı teknik direktörlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Eren, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Başkan Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

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