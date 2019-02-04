Giresunspor'un yeni hocası Yusuf Şimşek oluyor

Ümit Özat ile yollarını ayıran Spor Toto 1. lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlük konusunda adaylar arasında Yusuf Şimşek ismi öne çıktı.Karadeniz ekibinin, adaylarla yaptığı görüşmeler sonrasında Şimşek ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 43 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirildiğinin yarın (5 Şubat) resmen açıklanacağı öğrenildi.Son olarak Karagümrük'te görev yapan Yusuf Şimşek'in, Giresunspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı maçta takımın başında olması bekleniyor.Giresunspor, Hüseyin Kalpar'ın ardından Ümit Özat'ı takımın başına getirmiş ancak 3 maç sonunda yollar ayrılmıştı.