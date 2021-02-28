Giresunspor'un çılgın serisini Altay noktaladı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor evinde Altay'a 2-1 mağlup oldu ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'un çılgın serisini Altay noktaladı
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28 Şubat 2021 20:58
TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Giresunspor, evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Altay 2-1 kazandı ve Giresunspor'un serisi sona erdi.

Altay'a galibiyeti getiren goller 47. dakikada Erhan ve 70. dakikada Paixao'dan geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise 57. dakikada Balde kaydetti.

Bu sonucun ardından 12 maçloık kazanma serisi noktalanan Giresunspor 53 puanda kalırken, deplasmanda üst üste 3. maçını kazanan Altay puanını 41 yaptı.

TFF 1. lig'in 25. haftasında Giresunspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Altay evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.



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