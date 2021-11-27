Giresunsporlu Serginho: "Beşiktaş en büyük takımlardan biri"

Giresunspor'un tecrübeli futbolcusu Serginho, Beşiktaş'ın yendikleri maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunsporlu Serginho: 'Beşiktaş en büyük takımlardan biri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 22:06
Giresunspor'un tecrübeli futbolcusu Serginho, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

İşte Serginho'nun sözleri:

"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele ettik.

Rakiplerimize saygı duyuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.