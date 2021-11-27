Giresunsporlu Serginho: 'Beşiktaş en büyük takımlardan biri'

Giresunspor'un tecrübeli futbolcusu Serginho, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maç sonrası konuştu.
İşte Serginho'nun sözleri:
"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele ettik.
Rakiplerimize saygı duyuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."
İşte Serginho'nun sözleri:
"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele ettik.
Rakiplerimize saygı duyuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."