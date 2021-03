Giresunsporlu Erol Can Akdağ, mücadelesiyle parmak ısırtıyor

TFF 1. Lig lideri Giresunspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ, takımının şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağlıyor.



Profesyonelliğe Aralık 2015'te Giresunspor'da adım atan Erol Can, ilk maçına Ocak 2016'da Türkiye Kupası grup elemelerinde çıktı. Daha sonra kiralık olarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını Ankara Adliye'de (Çankaya Futbol Kulübü), 2019-2020 sezonunu ise Ağrı 1970'de geçiren oyuncu, sezon başında Giresunspor'a geri döndü.



Teknik direktör Hakan Keleş'in raporu doğrultusunda tekrar kiralık olarak bir kulübe gönderilmeyen Erol Can, A takımın parçası oldu.



Ligin 6. haftasındaki Adanaspor maçında 83. dakikada oyuna giren ve 85. dakikada attığı golle takımına 3-3'lük beraberliği getiren Erol Can Akdağ, tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, bu karşılaşmada Giresunspor'un 4-3 galip gelmesinde kilit rol oynadı.



Tüm camianın güvenini kazanan Erol Can, ligin geride kalan bölümünde 19 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmaların 10'una ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 9'unda ise sonradan oyuna dahil oldu.



- Akdağ: "Formayı aldıktan sonra bırakmadım"



Erol Can Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapısında oynadığı Giresunspor'da bu yıl forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Kulüp yönetimi ve teknik direktör Hakan Keleş'in verdiği şansı değerlendirdiğini vurgulayan Erol Can, bazı takımların talip olmasına karşın kadroda tutulduğunu aktardı.



Sezon başı kampında çok iyi çalıştığını belirten Erol Can, "Ligde formayı aldıktan sonra bırakmadım. Hocam şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyor. Ben de daha çok çalışarak, bu formaya layık olmaya gayret edeceğim. Formayı bırakmamak için ilk önce antrenmanlarda iyi çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Kendisinin de Giresunlu olması nedeniyle şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı çok istediğini dile getiren Erol Can, şunları söyledi:



"Burada bir aile ortamı var ve bu ortam takımı başarıya götürüyor. Neredeyse yarım asırlık bir Süper Lig özlemi var. Biz de ilk kez üst lige bu kadar yaklaştık. Allah nasip ederse de bu süreci şampiyonluk ile taçlandıracağız. Zor bir sürecimiz var ama biz bunu en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Çok çalışıp, saha içinde yine beraber her şeyin üstesinden gelip, iyi performansımızı sürdüreceğiz."