Giresunsporlu Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet
GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet geldi.
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30 Eylül 2021 15:56
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AVRUPA'DAN FUTBOL
İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası
Luis Suarez: "Bireysel ödüllerin üstündeyim"
Lille'den Yusuf Yazıcı için açıklama
Burak Yılmaz tarihe geçti ancak yetmedi
Bayern Münih makinesi, Dinamo Kiev'i biçti
Sarri: "Vedat Muriqi'den çok memnunum"
Marco Rose: "Kazanacak oyun yetti"
N'Golo Kante'nin koronavirüs testi pozitif
Ronald Koeman: "Üst düzey seviyede değiliz"
Ole Gunnar Solskjaer: "Kupa kazanmalıyız"
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