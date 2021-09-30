Giresunsporlu Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet

GZT Giresunsporlu futbolcular Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunsporlu Champness ve Aziz Eraltay'a milli davet
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30 Eylül 2021 15:56

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