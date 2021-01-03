Giresunspor'dan müthiş kapanış! Zirveye oturdular...

TFF 1. Lig'de Giresunspor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan müthiş kapanış! Zirveye oturdular...
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03 Ocak 2021 17:56
TFF 1. Lig'in 17. haftasında zirveye oynayan Giresunspor ve Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye oturdu.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan maçta Giresunspor'un gollerini 62. dakikada Sergen Piçinciol, 76. ve 81. dakikalarda İbrahima Balde kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor galibiyet serisini devam ettirerek 6'da 6 yaptı ve 35 puanla liderliğe yükseldi. Tuzlaspor ise 30 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.



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