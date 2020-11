Giresunspor'dan hakem kararlarına tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligde oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un spor kamuoyunda adından söz ettiren bir takım olmakla birlikte pandemi sürecinde zor şartlarda mücadele edildiği vurgulandı.



Zor şartlar altında olumlu futbol oynadığının kaydedildiği açıklamada, "Futbol adına cesaretle her riski alıyoruz. Ancak iş bizim cesaretimizde bitmiyor. Gördüğünü çalmaya, hak edilen kararları vermeye cesaret edebilen hakemler olmadan bizim gayretlerimiz skorda karşılığını bulmuyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, camia olarak her takıma eşit mesafede, pozisyonu görünce penaltı düdüğünü çalabilen hakemler istedikleri işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Alacağımız puanları görünce puanlarımızı çalan hakem istemiyoruz. İlk haftadan bu yana hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Her seferinde 'yanlışlıkla olmuştur.' diye düşünmeye çalışıyoruz. Federasyonumuzun görevlendirdiği hakemlerin kasıtlı davranmış olabileceğini düşünmek istemiyoruz. Ancak Samsunspor maçında hakem Burak Pakkan'ın gözü önünde gerçekleşen bir pozisyonda çok net bir penaltımız verilmedi. Federasyonumuzdan, kulübümüzün başarıları arttıkça giderek daha da artan taraflı hakem kararlarına karşı önlemlerini almasını, maçlarımıza aklında futbol olan, gördüğü pozisyonlar hakkında adil karar vermekten çekinmeyen hakemler görevlendirmesini istiyoruz."