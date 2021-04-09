Giresunspor'dan Eskişehir'de gövde gösterisi

TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Giresunspor'u konuk etti.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Eren Tozlu, 26. ve 71. dakikada Ibrahima Balde, 43. dakikada Hayrullah Bilazer ile 88. dakikada Muhammed Ertürk Himmet kaydetti.



Giresunspor'da Marko Milinkovic, 45. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Giresunspor, liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan ve bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 18. sırada yer aldı.



Giresunspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Eskişehirspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.



