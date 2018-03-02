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Giresunspor'dan 4 gollü galibiyet

Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gazişehir Gaziantep'i 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Giresunspor'dan 4 gollü galibiyet
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02 Mart 2018 20:03
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Ev sahibi Giresunspor, sahasında konuk ettiği rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dmytro Korkishko, 18. dakikada Henrique Almeida, 69. dakikada Fatih Atik ve 83. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 43. dakikada Özgür Can Özcan attı. Ev sahibi ekipte 88. dakikada Dmytro Korkishko kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Giresunspor puanını 34'e çıkarırken, Gazişehir Gaziantep 38 puanda kaldı.

Giresunspor ligde gelecek hafta deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep haftaya sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.



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