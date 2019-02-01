  •  
    Beşiktaş'ta Kagawa için "RESMİ" opsiyon cevabı
  •  
    G.Saray'a TRANSFERİ saat 23:47'de iptal oldu!
  •  
    Elinin tersiyle ittiği çılgın teklif ve Gomis'e o sözü
  •  
    Bir transfer dönemi bitti! Yine boşta; "Beni alın"
  •  
    Slimani anlaşma yaptı, Fenerbahçe bırakmadı

Giresunspor'dan 12 transfer birden

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren: "Yönetim kurulu olarak bize düşen ne varsa yerine getirdik. Bundan sonra iş teknik heyet ve oyuncularda"

Kaynak: AA
Giresunspor'dan 12 transfer birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 15:35
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, ara transfer döneminde kadrolarına 12 oyuncu kattıklarını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer döneminin son saatlerinde Adana Demirspor'dan Malili Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladıklarını belirtti.

Yaklaşık bir ay yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getiren Eren, teknik direktör Ümit Özat'ın verdiği rapor doğrultusunda kadrolarını Sercan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5'i yabancı 12 oyuncuyla güçlendirdiklerini vurguladı.

Sacit Ali Eren, bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını ifade ederek, "Yönetim kurulu olarak bize düşen ne varsa yerine getirdik. Bundan sonra iş teknik heyet ve oyuncularda. Kalan haftalarda başarılı sonuçlar alacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Ligin 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçından 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarının altını çizen Eren, "Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Üç puandan başka bir düşüncemiz yok. Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılarak ligde çıkış yakalamak ve üst sıralara doğru hızla tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için