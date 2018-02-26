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Giresunspor'da Yılmaz Vural yerine Metin Diyadin!

Karadeniz temsilcisi Giresunspor, sezona başladığı teknik direktörü Metin Diyadin ile yeniden anlaşma sağladı.

Kaynak: AA
Giresunspor'da Yılmaz Vural yerine Metin Diyadin!
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26 Şubat 2018 19:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, sezona başladığı teknik direktörü Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Metin Diyadin ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Yeşil-beyazlı takımda ligin 20. haftasında İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Karadeniz ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarında mağlubiyet yaşamış ve deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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