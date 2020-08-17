Giresunspor'da transfer çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Hes Kablo Kayserispor'dan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralarken, BtcTurk Yeni Malatspor'dan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardı.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, Uzodimma'nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu.



Geride kalan sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunda bulunan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.







