Giresunspor'da play-off inancı tam

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Giresunspor'da play-off inancı tam
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24 Haziran 2020 15:16
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

Yeşil beyazlılar, dün sahasında erteleme maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, İstanbulspor'u yenerek oynadığı son 6 maçta 5'inci galibiyetini almış oldu. 

Yeşil beyazlılar, Boluspor (2-0), Eskişehirspor (2-0), Keçiörengücü (1-0), Adanaspor (3-1) ve İstanbulspor (2-1) karşısında sahadan 3 puanla ayrılırken, Osmanlıspor ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Giresunspor, 6 maçta elde ettiği 16 puanla ligde üst sıralara hızla tırmanırken, play-off yarışında da iddialı duruma geldi.

Bu sezon oynadığı 29 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 8 beraberlikle 44 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ligde 8'inci sırada yer alıyor.

- Akgün: "İnancımız tam" 

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Sinan Akgün yaptığı açıklamada, ligde önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Son 6 maçta 5 galibiyet elde ederek play-off yarışı içerisine girdiklerini belirten Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.



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