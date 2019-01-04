Giresunspor'da Kürşad ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile yollar ayrıldı.
Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşad, 12 lig maçına çıkarak 1 gol kaydetmişti.
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Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kürşad Sürmeli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.
Sezon başı transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşad, 12 lig maçına çıkarak 1 gol kaydetmişti.
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