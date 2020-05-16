Giresunspor'da Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.