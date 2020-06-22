Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'da gerçekleştirilen koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.

Haber; AA
Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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22 Haziran 2020 16:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbulspor ile yarın oynayacakları 21. hafta erteleme maçı öncesi teknik heyet, oyuncular, kulüp personeli ve stat çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla bu sabah yapılan "Kovid-19 PCR" test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı aktarıldı.



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