Giresunspor'da kombine kartlar satışa sunuluyor

1. Lig ekiplerindenyeni sezon kombine kartlarınıngünü satışa sunulacağı bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada,kartların hazırlandığı, taraftarların 2 Ağustos tarihine kadar eski koltuklarını satın alma önceliğine sahip olacağı belirtildi.Kale arkası tribünü için kombine kartların 100 liradan satışa sunulacağının ifade edildiği açıklamada, maraton ve kapalı tribünü kombine kartlarının 175 lira, VIP C tribünü kombine kartlarının 400 lira, VIP A ve VIP B tribünü kombine kartlarının ise bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, taraftarların kombineleri Passolig gişeleri ve 'www.passo.com.tr' internet adresinden temin edebilecekleri vurgulandı.