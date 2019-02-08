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Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi

Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.

Kaynak: AA
Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi
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08 Şubat 2019 16:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende sözleşme imzalanacağını kaydetti.

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