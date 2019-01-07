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Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.

Kaynak: DHA
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi bitti
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07 Ocak 2019 11:17
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon sonuna kadar anlaştığı teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Arkadaşlar hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi.

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