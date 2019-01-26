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Giresunspor'da hedef galibiyet

Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren: "Hedefimiz zorlu Osmanlıspor virajını aşarak 3 puana ulaşmak, ligde çıkışa geçmektir"

Kaynak: AA
Giresunspor'da hedef galibiyet
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26 Ocak 2019 15:43
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Osmanlıspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini çok zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.

Özellikle iç sahada oynayacakları karşılaşmalarda kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını belirten Eren, "Osmanlıspor iyi bir ekip. Onlar da bizim gibi kazanmak için sahaya çıkacak. 90 dakika boyunca da mücadele edecekler. O nedenle çok zorlu bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Sacit Ali Eren, alt sıralardan uzaklaşma adına kazanmaktan başka çarelerinin olmadığının altını çizerek, "Hedefimiz zorlu Osmanlıspor virajını aşarak 3 puana ulaşmak, ligde çıkışa geçmektir. Gelecek haftalarda galibiyet serisi yakalayabilirsek önümüze daha rahat bakabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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