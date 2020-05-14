Giresunspor'da bir kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan testler sonucunda bir kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.." ifadeleri kullanıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.." ifadeleri kullanıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın