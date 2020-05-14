Giresunspor'da bir kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kişide koronavirüs çıktı.

Haber; Sporx.com
Giresunspor'da bir kişinin testi pozitif çıktı
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14 Mayıs 2020 00:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan testler sonucunda bir kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.." ifadeleri kullanıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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