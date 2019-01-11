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Giresunspor'da Aykut Demir affedildi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'da Aykut Demir affedildi.

Kaynak: AA
Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
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11 Ocak 2019 15:58
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.

Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.

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