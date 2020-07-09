Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiğini duyurdu

Haber; AA
Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yok
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09 Temmuz 2020 17:01
 TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.



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