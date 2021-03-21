Giresunspor'da 3 maçlık galibiyet özlemi sona erdi

TFF 1. Lig'in 27 haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden GZT Giresunspor , galibiyet hasretine son vermiş oldu.



Ligde lider konumda bulunan yeşil beyazlılar, son oynadığı Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmalarını kaybetti.



Ligde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor ile dün deplasmanda karşılaşan Giresun ekibi, 90 dakika sonunda 2-0'lık skorla kazandı.



Doğu Karadeniz temsilcisi, Samsun galibiyeti ile 3 puan hasretini de giderdi.



Giresunspor , TFF 1. Lig'de 27 hafta sonunda, ikinci 51 puanlı Yılport Samsunspor'un 5, üçüncü 50 puanlı Altay'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.



Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, Yılport Samsumspor ile adeta 6 puanlık bir maç oynadıklarını belirterek, "Samsunspor maçı bizim için hayati önem taşıyan bir karşılaşma oldu. Kazanarak 3 maçlık galibiyet özlemine son verdik ve üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Bunun yanı sıra ilk iki mücadelesi verdiğimiz rakibimiz ile aramızdaki puan farkını açtık." diye konuştu.



Bu sezon 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için büyük fırsat yakaladıklarını vurgulayan Ayhan, "Son 7 maçımız kaldı. Hedefimiz en iyi sonuçları alarak 44 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçeğe dönüştürmek." ifadelerini kullandı.



