Giresunspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Giresunspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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26 Kasım 2020 23:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve  teknik ekibimize gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı. 



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