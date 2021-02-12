Giresunspor'da 1 futbolcunun testi pozitif

Giresunspor'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da 1 futbolcunun testi pozitif
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12 Şubat 2021 14:54
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beypiliç Boluspor maçına yönelik yapılan rutin olarak yapılan testler sonucunda bir futbolcuda Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı aktarılan açıklamada, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi. 



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