Giresunspor'a bir şok da Ümraniye'den!

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, konuk ettiği lider Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'a bir şok da Ümraniye'den!
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07 Mart 2021 15:30
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Giresunspor'u konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Glumac, 43. dakikada Mayi ve 69. dakikada Alim Öztürk attı. Giresunspor'un tek sayısını ise 45. dakikada Balde kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Ümraniyespor, 34 puanla 10. sırada yer aldı. 2 haftadır kazanamayan ve mağlup olan Giresunspor ise 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Ümraniyespor, gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



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