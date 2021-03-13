TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Giresunspor, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.



Ligde 12 hafta üst üste kazanarak önemli bir başarı yakalayan Karadeniz temsilcisi, son üç haftada tam tersi bir performans sergiledi. 24. haftada Altay'a evinde 2-1 kaybeden yeşil-beyazlı takımın serisi bu maçla sona erdi.



Giresunspor, bu maçın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1, dün de sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Üst üste kazandığı 12 karşılaşmada sadece Bursaspor'dan 1 penaltı golü yiyen Giresunspor, son üç maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-beyazlılar ligde ilk kez art arda 9 puan kaybetti.



Son üç haftada 9 puan kaybetmesine rağmen maç fazlasıyla ikinci sıradaki Samsunspor'un 3 puan önünde olan Giresunspor, kaybettiği puanlarla da liderlik kredisini tüketti.



