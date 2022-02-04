Giresunspor'un yeni transferine kanser teşhisi konuldu

Giresunspor'un Brezilya takımı Gremio'dan transfer ettiği Jean Pyerre lig maçının başlamasına kısa bir süre kala yapılan sağlık kontrollerinde testis kanseri olduğu ortaya çıktı.



Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.



JEAN PYERRE AÇIKLAMA YAPTI



Giresunspor'da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



"Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!"





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