Giresunspor'un yeni transferi parmak ısırttı

Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, Türkiye kariyerine enfes bir başlangıç yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Giresunspor'un yeni transferi parmak ısırttı
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15 Ağustos 2022 14:47
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un İspanyol futbolcusu Borja Sainz lige mükemmel bir başlangıç yaptı. Sainz'ın performansı parmak ısırttı, taraftarlarının da beğenisini kazandı.

BORJA SAINZ FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU

Adana Demirspor'la iç sahada oynanan maçın 56.dakikasında takımının ve Giresunspor adına sezonun ilk golünü atan Borja, fırsatçılığını iyi kullanıp Galatasaray karşılaşmasında 77. dakikada golü buldu.

TARAFTARLARI KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Yeşil Giresun Gazetesi'ndeki habere göre; 2 maçta 2 gole ulaşan genç kanat oyuncusu hızı ve çevikliğiyle süper ligde daha şimdiden taraftarları kendine hayran bıraktı. Sainz bilindiği üzere İspanyol ekibi Real Zaragoza'dan transfer edildi. Sainz, geçen sezon Zaragoza'da 3 gol 1 asist üretmişti.

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