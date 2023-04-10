Giresunspor'un kötü serisi sürüyor

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Giresunspor'da galibiyet alamama serisi 11 maça yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'un kötü serisi sürüyor
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10 Nisan 2023 00:00
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve karşılaşmayı 3-1 kaybeden Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Son olarak 29 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor, daha sonra oynadığı 11 maçta 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezonki 12. mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, 24 puanda kaldı.

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