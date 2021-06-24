Giresunspor, kaleci rotasyonunu genişletmeye çalışıyor.



Giresunspor'un kaleci transferinde Trabzonspor'dan Erce Kardeşler ve Galatasaray'dan Okan Kocuk ile ilgilendiği biliniyor.



Tolgahan Acar ve Onurcan Piri ile sözleşmeleri devam eden, Göktan Cörüt'ü de Süper Lig kadrosunda tutmak isteyen Çotanaklar, 1 numaraya bir takviye daha yaparak kaleci transferini bitirmeyi planlıyor. [Giresun Gazetesi]



