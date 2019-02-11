Giresunspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda? Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Giresunspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Giresunspor-Ümraniyespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

11 Şubat 2019 03:15
Giresunspor Ümraniyespor maçı canlı hangi kanalda? Giresunspor Ümraniyespor maçı saat kaçta?
Giresunspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 21. haftasında Giresunspor-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

GİRESUNSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.

11 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Giresunspor-Ümraniyespor por maçı 11 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports MAX 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

GİRESUNSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
 


09.02.2019 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-4 ESKİŞEHİRSPOR
09.02.2019 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
10.02.2019 13:30 BALIKESİRSPOR BALTOK 3-1 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
10.02.2019 13:30 BOLUSPOR 1-1 AFJET AFYONSPOR
10.02.2019 16:00 ADANASPOR A.Ş. 2-3 ALTAY
10.02.2019 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 2-0 ADANA DEMİRSPOR
10.02.2019 19:00 DENİZLİSPOR 1-0 ALTINORDU A.Ş. Detaylar
11.02.2019 19:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - HATAYSPOR
11.02.2019 19:00 GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR

- Puan durumu



Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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